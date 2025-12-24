うっかりでは済まされない！ 免許証の有効期限切れで運転すれば“無免許運転”に12月に入り、公務員による無免許運転の発覚が相次いでいます。一体なぜ、無免許運転は起こるのでしょうか。愛媛県愛南町は2025年12月17日、運転免許の失効中に自家用車を運転したとして、町内の温泉施設に勤める50歳の会計年度任用職員の女性を、同日付で減給10分の1、1か月の懲戒処分にしたと発表しました。【画像】「えぇぇ！」これが珍しい「