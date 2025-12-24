¤Ê¤¼¡ÈÌµÌÈµö±¿Å¾¡É¤Ïµ¯¤³¤ë¤Î¤«!? ¡ÖÌÈµö¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤¬ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ§¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¤â¡ª ¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÈ³Â§¤ò¼õ¤±¤ë¡©
¤¦¤Ã¤«¤ê¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ª ÌÈµö¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç±¿Å¾¤¹¤ì¤Ð¡ÈÌµÌÈµö±¿Å¾¡É¤Ë
¡¡12·î¤ËÆþ¤ê¡¢¸øÌ³°÷¤Ë¤è¤ëÌµÌÈµö±¿Å¾¤ÎÈ¯³Ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ïµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°¦É²¸©°¦ÆîÄ®¤Ï2025Ç¯12·î17Æü¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤Î¼º¸úÃæ¤Ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä®Æâ¤Î²¹Àô»ÜÀß¤Ë¶Ð¤á¤ë50ºÐ¤Î²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤Î½÷À¤ò¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Ç¸ºµë10Ê¬¤Î1¡¢1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤§¤§¡ª¡×¤³¤ì¤¬ÄÁ¤·¤¤¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÌÈµö¾Ú¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡¤³¤Î½÷À¤Ïº£Ç¯10·î6Æü¡¢ÌÈµö¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬10Æü¤Û¤É²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÈµö¹¹¿·¼êÂ³¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢ÌÈµö¼º¸ú¾õÂÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ·Ù»¡½ð¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Ù»¡½ð¤Î¿¦°÷¤ËÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÌÈµö¼º¸úÃæ¤Ë¸øÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ±»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢°¦ÆîÄ®¤ÏÁ´¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÈµö¾Ú¤Î´ÉÍýÅ°Äì¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Î²á¤®¤¿ÌÈµö¤Ç·Ù»¡½ð¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤éÊá¤Þ¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£Êá¤Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¼«Âð¤Ë¹¹¿·¥Ï¥¬¥ÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤ÏÂ¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åçº¬¸©¤Ï12·î10Æü¡¢21ºÐ¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¹¹¿·¤ò¼ºÇ°¤·¡¢Ìó4¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÈµö¼º¸ú¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ºµë½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¿¦°÷¤Ï7·î3Æü¡¢ÌÈµö¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬¤ª¤è¤½4¤«·îÁ°¤ËÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÅÂç¤Ê»öÂÖ¤È»×¤ï¤º¡¢¤½¤Î¸å¤â¶ÈÌ³¤äÄÌ¶Ð¡¢»äÍÑ¤Ê¤É¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é6Æü¸å¤Î7·î9Æü¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤¬¡ÖÌÈµö¤Î¹¹¿·¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤ÆµÙ¤ß¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿ºÝ¡¢¾å»Ê¤«¤éÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍâÆü¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤Ï·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¡¢11·îËö¤Þ¤Ç¤ËÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤Î¤Û¤«¡¢È³¶â40Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¿¦°÷¤Ï¡ÖÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÌÈµö¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ë³ºÅö¤·¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ãÈ¿ÅÀ¿ô25ÅÀ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌÈµöÄä»ß¡¦¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÈ¯¤ÇÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å2Ç¯´Ö¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Î¸¡µó¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£²áµî5Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÌµÌÈµö±¿Å¾¤Î¸¡µó·ï¿ô¤Ï¡¢2020Ç¯¤¬1Ëü9225·ï¡¢2021Ç¯¤¬1Ëü8844·ï¡¢2022Ç¯¤¬1Ëü6761·ï¡¢2023Ç¯¤¬1Ëü7599·ï¡¢2024Ç¯¤¬1Ëü8031·ï¤È¡Ö¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌµÌÈµö±¿Å¾¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãø¼Ô¡Ê¸µ·Ù»¡´±¤Ï¤ë¡Ë¤¬·Ù»¡¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÌÈµö¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±¿Å¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌÈµö¹¹¿·»þ´ü¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥Ï¥¬¥¤¬¼«Âð¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Ã±Û¤·¸å¤Ë½»½êÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¥Ï¥¬¥¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¹ÊØÊª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÌÈµö¹¹¿·¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÌµÌÈµö¾õÂÖ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ö¤É¤¦¤»¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤«¤é°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤ª¤è¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»ö¸Î¤äÊÌ¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÌµÌÈµö±¿Å¾¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤ËÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÂ»³²°Ê³°¤Ï¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ç¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Î¡Ö±¿Å¾ÌÈµöÅý·× ÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯Ãæ¤ÏÌÈµö¤ò¼º¸ú¤·¤Æ¤«¤éºÆ¼èÆÀ¤¹¤ë¡Ö¼º¸ú¿·µ¬¡×¤¬20Ëü1187·ï¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¡¢ÌÈµö¤ò¼º¸ú¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÈµö¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¼º¸ú¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·¸å¤Ï³Î¼Â¤Ë½»½êÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¡¢Í¹ÊØÅ¾Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Û¤«¡¢Äê´üÅª¤ËÌÈµö¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£