斉藤光毅がレスター戦で今季2ゴール目を決めたイングランド2部QPRは現地時間12月20日、チャンピオンシップ第22節でレスター・シティと対戦し、4-1で勝利した。この試合でFW斉藤光毅が先制ゴールを決めた。試合は前半2分、右サイドからのクロスに味方が合わせたがうまくボールに当たらず、ファーサイドにポジションをとった斎藤が頭で合わせて幸先よく先制ゴールを奪った。QPRはその後、前半29分、33分、45分にゴールを奪い前