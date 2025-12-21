過去40年間で、NYダウ平均株価は3380％の上昇を記録しました。一方、日本の家計資産の過半数は、いまだに利息のつかない預金に眠ったままです。この対照的な事実こそが、日本人とアメリカ人の間に生まれた資産格差の正体かもしれません。『普通のひとでも富裕層になれるシンプルな投資の学び』（日経BP）著者の市川雄一郎氏が、日米の資産構成の違いから、私たちが目指すべき「長期・分散投資」のあり方を紐解きます。現金・預金