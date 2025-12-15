年末年始の行事はマナーやルールがつきもの。知っているようで知らない、「初詣」や「お正月飾り」について、マナーのプロである村山紀子さんに正解を教えていただきました！正月飾りを飾る理由とNG行動は？なぜ飾るの？年神様をお迎えする際の目印になるのがしめ縄。また、神様を歓迎するために、家の中でいちばんいい場所に飾るのが鏡餅です。できれば両方とも飾るといいでしょう。いつまで飾る？ NGはある？しめ縄などのお正月