東京・西東京市の住宅で19日、死亡した母親と息子3人が倒れているのが発見される直前、母親が父親と電話やSNSでやりとりしていたことが分かりました。19日夕方、西東京市の住宅で、36歳の母親と高校生の長男（16）、小学生の次男（11）と三男（9）が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。母親と長男には切り傷があり、次男と三男は首を絞められたような痕があったということです。その後の取材で、4人が発見される直前、