¥Ö¥í¥¬¡¼¤Îpeko¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç8500°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Î¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¤òË¬¤ì¤¿É×ÉØ¡£º®»¨¤¹¤ëÅ¹Æâ¤Ç¡¢É×¤¬ÃíÊ¸¤·¤Ê¤¬¤éÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È²ñ·×¤Î¤È¤­¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¡¢¤¹¤Æ¤­¡ª¡×¡Ö»ä¤â¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º®»¨¤¹¤ëÅ¹Æâ¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¡¢¤Û¤ó