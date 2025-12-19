元乃木坂46でタレントの松村沙友理（33）が18日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。「世の中、いい男あんまおらんくないですか？」と私見を述べた。今回は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を開催。松村は「世の中、いい女っていっぱいおるけど、いい男あんまおらんくないですか？」と切り出した。これにお笑い芸人のやす子は「松村さんが出会ってこなかっただけじゃない