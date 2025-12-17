シリーズ誕生25周年という節目を迎えた『相棒 season24』。2006年以来、毎年元日の夜にスペシャルが放送されてきた『相棒』だが、2026年1月1日（木・祝）も杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が新年最初の夜から躍動する。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！元日スペシャル20作目となる「フィナーレ」の舞台は、“絶海の孤島”。クリスマス、島にたたずむ瀟洒なホテルで推理小説になぞらえた連続殺人