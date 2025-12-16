ブラディミール・ゲレーロJr.も代表入りへ来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で3大会ぶり優勝を狙うドミニカ共和国が、超豪華メンバーになりそうだ。日本時間16日、アルバート・プホルス監督が米大リーグ屈指の強打者ブラディミール・ゲレーロJr.（ブルージェイズ）の出場を認めたと報じられた。連覇を狙う侍ジャパンにとって、強力なライバルとなる。海外メディア「Z101」のドミニカ人MLB記者ヘクター・ゴメ