東京都は１５日、上野動物園で飼育している双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（雄）とレイレイ（雌）を来年１月下旬に中国に返還すると発表した。最終観覧日は同２５日。現在、国内で飼育されているパンダはこの２頭のみで、１９７２年１０月にカンカン、ランランが上野に来日して以来、初めて国内にパンダが不在となる。シャオシャオとレイレイは２０２１年６月２３日、父リーリー、母シンシンの子どもとして生まれた。