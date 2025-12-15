プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のセガサミーフェニックスに所属する浅井堂岐（あさい・たかき＝39）が13日、自身のXを更新。リーグ戦の試合後に病床に伏して以降、初のSNS更新でネット上を湧かせた。 【写真】脳血管疾患で入院中の浅井堂岐 浅井に関しては、4日のリーグ戦に出場していたが、第2試合の決着直後に口元を抑えてうずくまる様子が中継に映し出されていた。翌5日にはチームの公式