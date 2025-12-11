中国外務省が日本への渡航を当面控えるよう再び呼びかけたことについて、外務省の報道官は「中国外交の当然の責任だ」と強調しました。中国外務省はきょう、日本への渡航を控えるよう再び呼びかけました。この理由について、中国外務省の郭嘉昆報道官は「日本では最近、相次いで地震が発生し多数の人が負傷しており、日本の関係部門は今後さらに大きな地震が発生する可能性があると発表している」ためだと主張しました。中国外務省