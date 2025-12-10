「寝たばこ」「天ぷら油」は？ 隣家からの出火で「賠償請求」はできるのか？11月18日に大分県佐賀関で起こった大規模火災。飛び火した離島の火も消し止められたとして、12月４日、発生から17日目に火災全体が鎮火したと、災害対策本部から発表された。この火事で焼け落ちた家は182棟。消失範囲は約４万9000?に及ぶ。１人の死亡が確認され、原因は民家からの出火だろうとされているが、現在調査中だ。大分県の火災ほど大規模でな