仕事でいつも帰宅が遅い会社員のAさんは、宅配物が再配達される手間を省くためにマンションの宅配ボックスを活用していた。しかし、最近は特定の住人がゴルフバッグや季節物（冬用タイヤなど）を入れっぱなしにしており、常に満杯で使えない状態が続いている。 【画像】賃貸物件に入居した後、早期退去した理由 管理会社に相談しても「居住者のプライバシーや所有権の問題があり、勝手に開けることはできない」と消極的な