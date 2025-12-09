「息子には社長を継がせない」と貫いて「ユニクロだけでなく、GUなどグループブランド全体で経営執行を実現していきたい」ユニクロの親会社ファーストリテイリング（FR）の株主総会が11月27日、山口本社で開かれ、新しく取締役に就任した塚越大介氏（47歳）がこう話した。北米事業の躍進を評価され、'23年9月にユニクロ社長に就任した「ポスト柳井」の有望株が、グループ経営に参画するー。カリスマ経営者、柳井正会長兼社長（76歳