「銀座コージーコーナー」は、12月1日（月）から、お正月を華やかに彩る「スイーツおせち」をはじめとした新作商品の予約受付を、全国の生ケーキ取扱店で開始した。【写真】お正月モチーフがたくさん！華やかな「おみくじ付き初夢ケーキ」も■縁起のいいスイーツが勢ぞろい今回予約受付を開始したのは、お正月にぴったりな「スイーツおせち（9個入・12個入）」、「干支のケーキ（午）」、「おみくじ付き初夢ケーキ」の全4種