セリエA 25/26の第14節 ベローナとアタランタの試合が、12月7日04:45にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。 ベローナはダニエル・モスケラ（FW）、ジオバネ（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはアデモラ・ルックマン（FW）、ニコラ・クリストビッチ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を