TOYOTA GAZOO Racingは5日、最新モデルの「GR GT」および「GR GT3」を発表し、プロトタイプ車両の画像を初公開した。【こちらも】トヨタ、「クラウン エステート」にクラウン70周年の記念モデルを追加GR GTおよびGR GT3は、TGRのフラッグシップモデルだ。往年の名車であるトヨタ・2000GTや、レクサス・LFAといったスポーツカーに続く位置付けとなる。開発初期から代表取締役会長の豊田章男氏、プロドライバーの片岡龍也氏、石