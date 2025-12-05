“キング・オブ・ポップ ”ことマイケル・ジャクソンと元妻デビー・ロウの長女として誕生したパリス・ジャクソン（27）。父亡き後、莫大な遺産を受け取り、生活には困らない状況だが、歌手やモデル、俳優としてマルチに活動し、自分の力で人生を切り開こうとしている。その一方で、幼いころから心身に不調を抱え、自傷行為や自殺未遂、酒や薬物依存なども経験。そうした自分の弱さを隠すことなくオープンにしてきたパリスが、今