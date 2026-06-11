「ようこそ、IMAXへ。これより、最新テクノロジーを駆使した、世界最高の映像体験をお届けします」──全国のIMAXシアターで、本編上映前の期待感や没入感を高める「プレショー」映像が、2026年6月12日よりリニューアルされることがわかった。IMAX JAPAN公式Xが告知した。 information 明日6/12(金)より、 IMAXシアターで本編前に上映している プレショーがリニューアルいたしま