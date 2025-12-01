今年話題になった言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」受賞１０語が１日、発表され、「古古古古米」が選ばれた。年間大賞に高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が輝いた。授賞式に出席した日本米穀商連合会の岡達也理事長は「古古古米」が選ばれたときの気持ちについて「あまりうれしいことではなかった。古いお米を販売するようなことはうれし