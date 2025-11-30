キッチンタオルを使って簡易加湿器を作る方法について、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、「エリエール」の公式TikTokアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが「キッチンタオル」で“簡易加湿器”を作る方法です！大王製紙は「エリエール社員が1分で作れる加湿器を作ってみた！」と投稿。キッチンタオルを使って簡易加湿器を作る方法について、次のように紹介しています。