◇第45回ジャパンカップ（2025年11月30日東京競馬場）欧州のカルティエ賞年度代表馬の遠征を日本馬が迎え撃った国際G1「ジャパンC」はアドマイヤテラがスタート直後に落馬となる波乱が起こった。スタート直後に7万を超える観衆が詰めかけた東京競馬場が騒然となった。11番アドマイヤテラの鞍上・川田が落馬。波乱の幕開けとなったレースは、最後の直線で空馬となったアドマイヤテラが先頭に。スタンドが再び騒然となる中、