長い軍事独裁を経て、2011年に悲願の民政移管を果たしたミャンマーで、2021年2月1日に軍事クーデターが起きた。当時、国際開発の仕事でミャンマーのヤンゴンに住んでいた西方ちひろ氏はクーデター後の1年間、民主化闘争の様子をSNSで発信。その投稿を元にした『ミャンマー、優しい市民はなぜ武器を手にしたのか』を上梓した。市民たちの闘い方の変遷を見つめてきた西方ちひろ氏に、現在