現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、南野拓実を擁するモナコが、キプロスのパフォスと対戦。２−２のドローに終わった。この一戦で、電光石火の先制ゴールを決めたのが南野だった。開始５分、自らが起点となった攻撃で、最後はボックス内に走り込み、マグネス・アクリウシュのパスをダイレクトシュートでゴールに流し込んでみせた。この技ありの一撃に、ファンからは次のような声が