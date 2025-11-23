¹­Åç¸©·Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¸áÁ°¡¢¹­Åç¸©Åì¹­Åç»Ô¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìó50Ê¬¸å¤Ë¤Ï¸½¾ì¤«¤éÌó5¥­¥í¸åÊý¤Ç7Âæ¤Î»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£·×10¿Í°Ê¾å¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£