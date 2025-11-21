牛丼チェーンの「吉野家」（東京都中央区）が、新商品「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」を11月27日午前11時から期間限定で発売します。【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん…！」これが吉野家の「麺メニュー第2弾」ビジュアルです！シメは「とんこつスープ雑炊」にも同店の「麺メニュー」第2弾として登場する同商品は、牛肉、玉子、野菜、麺をとんこつ醤油（しょうゆ）スープとともに味わえる、新感覚の“ラーメン鍋”。鍋