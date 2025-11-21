牛丼チェーンの「吉野家」（東京都中央区）が、新商品「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」を11月27日午前11時から期間限定で発売します。

【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん…！」 これが吉野家の「麺メニュー第2弾」ビジュアルです！

シメは「とんこつスープ雑炊」にも

同店の「麺メニュー」第2弾として登場する同商品は、牛肉、玉子、野菜、麺をとんこつ醤油（しょうゆ）スープとともに味わえる、新感覚の“ラーメン鍋”。鍋に麺を加えて具材とスープをしっかり煮込んだ「煮込みラーメン」として、またはスープに麺をくぐらせ、玉子も絡めた「つけ麺風」として、2通りの食べ方が楽しめるということです。

また、別添の「にんにくマシマシだれ」を加えることで、パンチの効いた味変も可能です。

同社は「残ったスープにご飯を投入すれば、とんこつスープ雑炊のような、満足感のある〆（シメ）のできあがり。最後の一滴まで余すことなくお楽しみいただけます」「寒さが本格化するこの季節、湯気を立てながらお召し上がりいただく熱々の鍋膳は、心も体も芯から温まる至福の時間を提供します」とコメントしています。

価格は「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」が店内飲食987円（以下税込み）、テイクアウト969円。単品の「牛肉玉ラーメン鍋（とんこつ）」が店内飲食899円、テイクアウト883円。「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」は、ご飯の増量・おかわりが無料です。

全国の店舗（一部除く）で販売されます。