BYDとしては初の海外専用設計となる「RACCO（ラッコ）」。EV市場をリードする同社が日本市場を徹底的に研究したという軽EVのスタイルは何を目指したのか。今回は商品企画を担当する田川さんに会場で話を聞いてみました。 商品企画部 担当部長 CK プロジェクトリーダー 田川博英さん 【画像】インテリアにもBYDらしさ ■売れ線のスタイルにBYDらしさを反映させる ーー新型は人気のト