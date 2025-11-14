打者として55本塁打、投手として防御率2.87米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会（BBWAA）の投票で選出されるリーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位となった。大谷は受賞者を発表する米専門局「MLBネットワーク」の番組にリモートで出演。受賞の心境について聞かれ、「光栄ですし、ソ