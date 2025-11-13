俳優の柄本時生（３６）が１３日、インスタグラムを更新。バンド「ゲスの極み乙女。」のドラムで女優のさとうほなみ（３６）と結婚したことを発表した。柄本はこの日、文書を投稿し「関係者の皆さま、いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表。「これからも感謝と初心を忘れず、ふたりで歩んで参ります。今