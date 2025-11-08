厚生労働省は、市区町村が行う検診のデジタル化を進め、検査結果などを匿名化してデータベースに集約する事業に乗り出す。ビッグデータは大学や専門機関での医療研究に活用したい考えだ。住民側もスマートフォンで検診結果などを確認できるメリットがあり、受診率の向上も期待される。来年３月にも東京都千代田区や大阪府吹田市、宮崎県都城市など８市区町で、がんや歯周病など一部の検診を対象に実証事業を開始する。情報連携