ホテルの客室内にはさまざまな備品があります。使い方が意外と知られていないホテルの備品について、スーパーホテルが公式TikTokアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これがホテル客室に設置されたブラシの“正体”です！公式TikTokアカウントでは、「客室にあるこれってどうやって使うの？！」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが、ハンガーの横に掛けられた洋服ブラシを手に取り、使い方