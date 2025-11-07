久しぶりの勝利は反撃の狼煙だ。「大和証券Mリーグ2025-26」11月6日の第2試合は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）がトップ。9月22日以来の個人3勝目とした。この日はBEAST X・下石戟（協会）と初対戦。以前からMリーグ入りを予見していたという旧知のライバルとの対戦を喜び、勝ち切った。【映像】白鳥、即リーチを決断→一発で捕える瞬間第1試合は日向藍子（最高位戦）が2着。続く当試合は東家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、下石