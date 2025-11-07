ドジャースが６日（日本時間７日）、来季の球団オプションを行使しマックス・マンシー内野手（３５）が残留する見通しとなった。今季のマンシーは開幕後から期待された長打力を発揮できない時期も続いたが、最終的に打率２割４分３厘、１９本塁打、６７打点。１０月のポストシーズンに入っても安定感を発揮し、ワールドシリーズ連覇にも貢献した。来季については１年１０００万ドル（約１５億円）のオプションを球団が保有して