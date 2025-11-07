平日のランチ代は毎日のことだけにコスパの良さが重要だ。しかし、「弁当を買っても1000円を超える」――。そんな驚きのランチ事情が寄せられた。物価高騰が続くなか、都心部で働く人々の懐事情は厳しいようだ。東京都の50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収2000万円以上）は、仕事中のランチ予算を「1500円から2000円くらい」と回答。上限は「4000円程度」だという。（文：篠原みつき）丸の内では1500円未満は稀？