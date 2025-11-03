国内女子ゴルフツアー通算23勝、2009年賞金女王にも輝いた横峯さくらさん（39）。28歳で結婚、35歳での長男出産を経たいまもキャディを務める夫・森川陽太郎さんと一緒に、4歳になる長男を連れてツアーで日本中を転戦する生活を送っている。【写真】横峯さくらさんと夫の森川陽太郎さんのツーショット。インタビュー中もさくらさんを見守る陽太郎さんの視線が印象的妻のキャリアに夫が生活を捧げる形の夫婦生活はどう始まり、