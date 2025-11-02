シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images 3勝3敗で迎えるワールドシリーズ第7戦。頂点を懸けた運命の一戦を前に、トロント・ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が試合前会見に臨み、ロサンゼルス・ドジャースの先発に予想される大谷翔平投手（31）への警戒を語った。 第6戦の敗戦を経ても表情は落ち着いており、声には静かな闘志がにじんでいた。 シュナイダー監督は、前夜の接