20Ç¯°Ê¾å1¼Ò¤Ë¶Ð¤áÂ³¤±¤ë¡¼¡¼¾¼ÏÂ¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¥­¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤â¡¢º£¤ÏÊø²õ¤·¤Æµ×¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢20Âå¡¦30Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ40Âå¤ÏºÎÍÑ¾ò·ï¤â¥·¥Ó¥¢¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢40Âå¤ÎÇº¤ß¤Ï¿¼¤¤¡£¥«¥ª¥Ê¥Ó ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô ËÜÉôÄ¹¤ÎÊ¡ÅÄÃÒµ¬»á¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÎÆ±¼Ò40ÂåÅ¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¢ªÁ°ÊÔ¡Ö¡Ú40ÂåÅ¾¿¦¤Î¥ê¥¢¥ë¡Û·è°Õ¤«¤éÅ¾¿¦Àè·èÄê¤Þ¤Ç¡×Å¾¿¦³èÆ°¤ÇÀ²¤ì¤ÆÆâÄê¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶­