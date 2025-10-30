鹿角市花輪の果樹園でリンゴ約800個が食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと29日朝、鹿角市花輪字女平の果樹園を鹿角市の60代の男性が確認したところ、リンゴ約800個が食べられているのを見つけました。果樹園ではクマのものとみられるフンや足跡が確認されています。21日午後4時ごろから29日午前8時半ごろまでの間に被害にあったとみられています。警察は関係機関に連