日本中を震撼させた安倍晋三元首相の銃撃事件。10月28日、山上徹也被告（45）の初公判が行われる。【画像】記者の質問に答える山上被告の母親「週刊文春」編集部は昨年、山上氏の母親を独占取材し、裁判への出廷予定や山上氏への思いを聞き取っていた。以下、当時の記事を一部抜粋して紹介する。（初出：「週刊文春」2024年5月2日・9日号。年齢、肩書は当時のまま）◆◆◆2022年7月8日に起きた安倍晋三元首相銃撃事件。殺人