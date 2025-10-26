齢85にして、いまだ政界で絶大な権力を発揮する麻生太郎・自民党副総裁。先日行われた自民党総裁選においては、党内唯一の派閥となった"麻生派"を統率し、高市早苗・自民党総裁（64）の選出に大きく寄与し、「キングメーカー」の存在感を示した。【写真】「曲がった口角に合わせてネクタイもずらす」麻生太郎氏のファッションの”工夫”を実際にみるそんな麻生氏について、たびたびSNSなどで話題になるのがそのファッションだ