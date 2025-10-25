タレントの中川翔子が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2度の流産を経験したことや、不妊治療を受けていたことなどを赤裸々に語った。中川は2023年に一般男性の同じ年の夫と結婚。今年5月に妊娠を公表し、同8月におなかの子が双子であることを公表。9月30日に帝王切開にて無事に双子の男児を出産したことを明かしていた。「元々、子供に凄い憧れがあった」とし、2018年頃から卵子凍結のためのカウンセリングを受けてい