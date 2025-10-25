ロックバンド「オアシス」の公演を前ににぎわう東京ドーム＝25日午後、東京都文京区英国を代表する世界的ロックバンド「オアシス」が25日、東京ドームで約5万人を集めライブを開催した。世界各地で熱狂を巻き起こしている再結成ツアーの一環で、解散した2009年以来、日本公演は16年ぶり。ライブは26日にも行われ、計10万人以上を動員する。メンバーの兄ノエル・ギャラガーさんと弟リアムさんは、つないだ手を高く掲げてステー