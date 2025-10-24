山田裕貴さん「新しいことに挑戦し続けるヱビスはカッコいい」サッポロビール（東京都渋谷区）が今年9月にリニューアルをした新たな「ヱビスビール」を体験できるポップアップイベント「ヱビスビール 黄金のBAR」を東京ミッドタウン日比谷（東京都千代田区）で10月26日まで実施しています。【写真】登壇した山田裕貴さんを見る！ヱビスビールは今年誕生から135年。「ヱビス」ブランドのブランドマネージャー・荒木進之介さんは