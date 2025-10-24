山田裕貴さん「新しいことに挑戦し続けるヱビスはカッコいい」

サッポロビール（東京都渋谷区）が今年9月にリニューアルをした新たな「ヱビスビール」を体験できるポップアップイベント「ヱビスビール 黄金のBAR」を東京ミッドタウン日比谷（東京都千代田区）で10月26日まで実施しています。

【写真】登壇した山田裕貴さんを見る！

ヱビスビールは今年誕生から135年。「ヱビス」ブランドのブランドマネージャー・荒木進之介さんは、リニューアルについて「麦芽の配合をきめ細かく調整することで、より一層ふくよかな余韻が楽しめる味わいとし、美しい黄金色にも磨きをかけました」と説明。「ヱビスビール 黄金のBAR」では、リニューアルされた「ヱビスビール」が1杯（260ミリリットルタンブラー）500円で楽しめます。

10月23日、同所で開かれたメディア向け発表会にブランドアンバサダーで俳優の山田裕貴さんが登壇し、「どんなに歴史があろうとも変わり続け、常に新しいことに挑戦し続ける、変化に対応していくヱビスはカッコいいと思います。人間も一緒で、自分もこの1秒後、5秒後、1日後に変わり続けることを大切にしていけるのは、ヱビスのおかげだと思います」と思いを述べました。

同所では、山田さんが“新ヱビス”のおいしさを表現した「金言」も展示。「飲んだ瞬間に味わえるふくよかなコク、その後にくる豊かな余韻。より仕上がった味わいの美しさ。」とたたえています。

山田さんのほか、モデルの高山都さん、建築家の谷尻誠さん、演出家の宮本亞門さん、フリーアナウンサーの笹川友里さんの「金言」も展示されています。

「ヱビスビール 黄金のBAR」の開催時間は連日午前11時〜午後8時まで。入場は無料。なお、20歳以上の人が会場内の様子をSNSで自身のSNSに投稿すると、特典としてヱビスビールの350ミリリットル缶と、金言を記した金のコースターが贈呈されます。