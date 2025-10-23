静岡県掛川市大坂の民家の冷凍庫から今年9月、当時5歳の女児の遺体が見つかる事件があり、県警捜査1課と掛川署は10月22日、母親で無職の川口陽子容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。司法解剖の結果死因は窒息死で、県警は殺人の疑いもあるとみて調べを進めている。 【画像】父は名士で知られ…「おとなしい性格」検察に移送される川口容疑者 「娘がいなくなった」と騒いでいた 川口容疑者は9月中旬、自宅の冷凍庫内に長女の