キャッチボールは打撃向上にも繋がる…元プロ指導者が語る理由とは小学生時代の投球動作の習得は、その後の野球人生を左右しかねない重要な土台だ。強豪学童チームでは、怪我のリスクを減らし、力を効率よく伝えるための基本動作をドリルで徹底している。First-Pitchで取材した全国出場経験のある小学生チームでの投動作ドリルや、キャッチボールをどのような意識で行っているのかを紹介したい。・肘が下がり、下半身を使えない