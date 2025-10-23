10月21日、首相指名選挙で自民党の新総裁となった高市早苗氏が選出され、憲政史上初の女性首相が誕生した。【写真】卑劣なやつ…小泉進次郎陣営の“敗北記念写真”で顔を隠す三原じゅん子氏小泉進次郎が防衛大臣「10月4日に行われた自民党総裁選で、高市さんは小泉進次郎さんを破って当選を果たしました。しかし高市さんの保守色の強さに連立を組む公明党が難色を示し、10月10日に連立の離脱を表明。野党が連携し、そこに公明党